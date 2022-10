Um homem que foi na casa da ex-mulher acabou sendo abordado por guardas municipais em Santa Bárbara d’Oeste prenderam. E.J.D.P., 51, é acusado de descumprimento de medida protetiva. O caso foi registrado no Parque Eldorado na noite desta sexta-feira (21). Segundo consta em boletim de ocorrência, por volta de 21h, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua José Lázaro de Campos. No local, os patrulheiros depararam com o indiciado na frente da residência e sacudindo o portão.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em contato com a vítima R.A.A., de 58 anos, ela apresentou um mandado expedido pela justiça nesta sexta-feira (21), que determina que o homem deve se manter afastado da vítima a uma distância de 200 metros. O homem foi preso e conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da justiça.

