Um homem foi preso nesta segunda-feira (11) após furtar 27 peças de carnes bovina do supermercado São Vicente, localizado na Rua Maranhão, na região da Praia Azul, em Americana.

De acordo com a Polícia Militar, equipe foi solicitada por seguranças do local para atender um furto em andamento. No local, a equipe se deparou com um rapaz que carregava três peças de carnes em uma mochila. Logo após, os agentes localizaram o restante da mercadoria furtada em um veículo que estava no estacionamento.

Um dos assaltantes conseguiu fugir e não foi localizado. Já o rapaz da mochila foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.

Com informações Policial Padrão

Veja vídeo dos produtos furtados:

https://youtube.com/shorts/Mtc2fjIEB_A?feature=share