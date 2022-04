Um homem que foi por mais fogo no tacho em uma refeição que fazia em casa acabou se dando mal depois que o fogo subiu. O acidente aconteceu no começo da noite deste sábado no Parque Gramado em Americana e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. A pequena explosão atingiu um homem de 47 anos e uma criança de 3 anos que estava perto do tacho.

Os Bombeiros foram chamados por volta das 19:40 na rua Florindo Boschiero e foram necessárias três viaturas e oito homens dos bombeiros. Abaixo relato da Cia de Americana que atendeu o caso.

Recebemos solicitação via 193, de um incêndio em residência. Ao chegar no local foi constatado uma vítima masculino adulto 47 anos com queimadura de 2º grau no membro inferior. Segundo relatos o mesmo estava na garagem cozinhando e foi alimentar o fogo do tacho com álcool e gerou uma pequena explosão, queimando-o e a uma criança de 3 anos que estava próximo. O fogo atingiu também a uma motocicleta estacionada. O princípio de incêndio foi controlado rapidamente pelos populares. A vítima criança foi socorrida antes da chegada das viaturas ao Hospital Afonso Ramos de SBO. A vítima adulto foi conduzido ao Hospital São Lucas de Americana.