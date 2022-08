Equipe do Corpo de Bombeiros de Americana foi acionada para atendimento de ocorrência de fogo em mato nesta terça-feira, por volta do meio-dia, pela Rua Angelo Mancini, uma área conhecida pela prática de motocross.

No local, os agentes se depararam com uma grande área verde de difícil acesso em chamas. Os bombeiros permaneceram no combate ao fogo por aproximadamente 03h30 até que fosse controlado.

Não houve vítimas. A ação mobilizou 1 viatura e 4 militares.