Nos últimos dias, Neymar tem dado sinais de que está se preparando bastante para o início da próxima temporada. O brasileiro antecipou sua volta ao Paris Saint-Germain e deu declarações mostrando confiança para a sequência do ano. Isso, é claro, soa bem aos ouvidos brasileiros, uma vez que no fim de novembro terá início a Copa do Mundo. Até onde o Brasil poderá chegar? Essa é a pergunta que muitos têm se feito, e quem gosta de previsões esportivas pode conferir mais detalhes sobre o tema.

Desde que surgiu no futebol, Neymar desperta sentimentos opostos de torcedores – muitos o adoram, e outros tantos não gostam dele. O craque, inclusive, já foi vaiado durante um bom tempo pelos próprios torcedores do PSG, e uma parcela considerável de brasileiros não simpatiza com Neymar.

Isso porque, ao mesmo tempo em que é talentoso, o atacante costuma ter um comportamento que parece impedir as pessoas de apreciarem seu futebol. O ponto alto foi a Copa de 2018, quando suas simulações de falta viraram memes que viralizaram na internet. Outro exemplo foi sua polêmica com Cavani, a respeito da cobrança de um pênalti, pouco tempo após sua chegada ao PSG – o detalhe é que o uruguaio era ídolo da torcida e já estava no clube havia bons anos.

Agora, aos 30 anos de idade, Neymar finalmente dá sinais de maturidade. E ninguém duvida de seu talento. Se ele estiver focado em jogar futebol e se preparar mentalmente para o Mundial do Catar, poderá fazer sua melhor exibição em uma Copa do Mundo. E isso será muito importante para as pretensões da seleção. Afinal, queiram ou não, Neymar é atualmente o principal nome do futebol brasileiro e um dos grandes jogadores do mundo.

Ao lado de companheiros experientes e jovens promissores, Neymar terá a missão de liderar o Brasil no Catar. O desafio será imenso, uma vez que esta edição do Mundial deverá ser uma das mais disputadas da história. E o Brasil há muito deixou de ser o principal time do planeta. A seleção, hoje, divide o favoritismo com França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Alemanha. Portanto, a jornada rumo ao hexa exigirá muito comprometimento dos atletas.

Dessa forma, Neymar terá uma grande responsabilidade nas costas, e essa será a hora de vê-lo agindo de forma madura. Além disso, a Copa do Catar poderá ser a última de sua carreira. Assim, uma boa campanha com a seleção poderia ser um ótimo desfecho para a trajetória de um grande jogador.