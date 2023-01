TG Foto Portal Novo Momento – via bloqueada no último dia 5

Mais uma vez o trecho da Rua Florindo Cibin, em frente ao Tiro de Guerra de Americana, foi liberado pela prefeitura. A via havia sido bloqueada – de novo – no último dia 5 com a volta do acampamento instalado no local por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) derrotado nas urnas para o presidente Lula (PT) na eleição presidencial.

LEIA TAMBÉM: Florindo Cibin, em frente ao TG, é bloqueada novamente

O bloqueio da via foi alvo de criticas por populares – não só do entorno do local – que utilizam a importante via diariamente.

Vídeo @americana_resiste

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento

Florindo Cibin, em frente ao TG, liberada (de novo)