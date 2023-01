Foto Portal Novo Momento

A Rua Florindo Cibin, trecho em frente ao Tiro de Guerra, em Americana, está fechada novamente para a passagem de carros. O fechamento da via está sendo alvo de críticas por parte de motoristas que utilizam a importante via diariamente.

De acordo com a prefeitura, no dia 31 de dezembro, os manifestantes desocuparam o local e a via havia sido desbloqueada pela equipe de trânsito.

Nesta quinta-feira, o NM recebeu a informação de que a via está fechada novamente com cavaletes da prefeitura e o acampamento reativado. A informação é de que 4 pessoas estão no local. O NM esteve no local e confirmou as informações.

O NM solicitou um posicionamento da prefeitura sobre o novo bloqueio e aguarda resposta.