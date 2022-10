Para os amantes do meio ambiente, as trilhas são sempre ótimas opções para explorar a natureza. Melhor ainda é poder realizá-las a poucos quilômetros de casa. Localizado na zona norte da capital paulista, o Parque Estadual da Cantareira é uma ótima opção para este tipo de atividade. Administrado pela Urbia desde abril deste ano, o parque conta com nove opções diferentes de trilhas sendo elas de nível fácil a intermediário.

Os visitantes do local encontram trilhas com avistamento de pontos com cachoeiras (Trilha da cachoeira — Engordador), lagos (Trilha do lago das carpas), mata fechada com espécies centenárias (Trilha da Figueira), e até um mirante com uma vista panorâmica da cidade de São Paulo com cerca de 1.010 metros de altitude (Trilha da Pedra Grande).

“Para este tipo de passeio, recomendarmos que os visitantes usem roupas e calçados confortáveis e sempre se alimentem antes de fazer qualquer tipo de atividade física. Além disso, é importante levar também uma garrafa de água e usar sempre protetor solar e repelente”, orienta Gustavo Ferraz, gerente operacional da Urbia Águas Claras.

Seguindo as recomendações, sugere-se trazer uma câmera fotográfica ou celular para registrar os momentos e, especificamente nas trilhas, não é permitido a entrada acesso com animais domésticos. Importante antes da visita consultar as orientações no site.

Para acessar a Floresta Cantareira, o ingresso custa entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria situada na entrada do parque ou comprados via Urbia Pass. Além disso, os visitantes que estão podem adentrar o parque por dentro do Horto Florestal, pelo Portão 5, na nova portaria que conecta os dois espaços. Vale ressaltar que na bilheteria física o pagamento pode ser em dinheiro ou via cartão de crédito ou débito.

Confira todas as trilhas do Parque Floresta Cantareira:

Parque da Cantareira – Núcleo Pedra Grande

Trilha das Figueiras: 1.200m de percurso variando entre leve e íngreme, levando ao grau de dificuldade médio;

Trilha da Bica: 1.500m e pequeno grau de dificuldade;

Trilha da Pedra Grande: 9.500 m, grau de dificuldade alto;

Trilha do Bugio: 330m, grau de dificuldade baixo;

Parque da Cantareira Núcleo Engordador

Trilha da Cachoeira: com 3.000m de extensão e grau de dificuldade médio;

Trilha do Macuco: com 746m de extensão e grau baixo de dificuldade;

Trilha de Mountain-bike: com 4.000m de percurso e grau de dificuldade médio, exclusiva para a prática de ciclismo;

Parque da Cantareira Núcleo Águas claras

Trilha das Águas: 320m de percurso de ida-e-volta com grau médio de dificuldade;

Trilha da Samambaiaçu: 1.410m, cujo percurso apresenta grau de dificuldade médio;

Trilha da Suçuarana: 3.700 m de percurso e grau médio de dificuldade;

Acesso

Para acessar o Parque Cantareira pelo Núcleo Pedra Grande, existem duas linhas de ônibus, ambas partindo de estações da Linha 1 — Azul do Metrô de São Paulo: uma na Estação Parada Inglesa (Horto Florestal — 2020-10) e a outra na Estação Santana (Vila Rosa — 1018-10).

Para chegar ao Núcleo Águas Claras não há disponibilidade de linha de ônibus a menos de 5km do local. Já no Núcleo Engordador, o acesso via ônibus pode ser feito por meio de duas linhas, uma delas parte da Estação Tucuruvi do Metrô (Cachoeira — 2023-10) e a outra da Estação Santana (Cachoeira — 1783-10).

Sobre a Urbia

Criada em 2019, a Urbia Gestão de Parques Urbanos nasce para valorizar, cuidar e preservar o patrimônio histórico e ambiental, enquanto oferece lazer qualificado, entretenimento e cultura a todos os usuários. A dedicação da empresa se concentra em criar, a cada dia, um mundo melhor com mais diversidade, inclusão e cidadania. Ao todo, são quatro concessões especializadas na gestão de parques públicos da capital paulista e da região sul do país. A primeira é a Urbia Gestão de Parques de São Paulo é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão dos seis parques paulistanos (Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado), apoiada no desenvolvimento sustentável, com o objetivo de conectar pessoas por meio do lazer, entretenimento e cultura, e proporcionar momentos de imersão e harmonia com a natureza. Além destes, a Urbia também é responsável pela gestão dos Parques Horto Florestal e da Cantareira, ambos localizados na Zona Norte de São Paulo/SP; áreas de visitação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral (Cânions), situados em Cambará do Sul/RS; e recentemente foi vencedora da licitação de concessão das áreas de visitação do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR, onde a assunção do espaço deverá acontecer em breve.