Florada de manacá-da-serra e borboletas Morpho são atrativos

A florada do manacá-da-serra – espécie de árvore presente

na Mata Atlântica – e a abundância de diversas espécies de borboletas do gênero Morpho são atrações da temporada no Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo. Com 7 mil hectares de Mata Atlântica, a reserva fica nos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, em São Paulo, e conta com mais de 20km de trilhas autoguiadas e monitoradas, além de canoagem contemplativa, cicloturismo e área de camping.

O manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis) chama a atenção pela beleza e tom das flores, que variam entre o branco, o rosa e o lilás. Essa árvore é considerada uma espécie pioneira, ou seja, que ocupa um ambiente em regeneração e contribui para o desenvolvimento da flora nativa: ela surge em clareiras e proporciona condições a outras espécies que precisam de sombra para crescer.

As borboletas do gênero Morpho, por sua vez, estão em abundância no Parque, pois essa é a época do ano em que a espécie passa de larva para borboleta, gerando um belo fenômeno visual nos caminhos da reserva. O gênero reúne 29 espécies e mais de 140 subespécies: as mais conhecidas são as azuis, mas elas também podem apresentar cores castanho-claro ou escuro, branco ou acinzentada. Por serem diurnas, o visitante observa essas borboletas com facilidade durante as atividades.

A gastronomia é uma atração à parte: a alimentação do local é oferecida por uma empresa da comunidade, que trabalha com receitas caseiras e com ingredientes nativos da Mata Atlântica, como o cambuci e frutos da palmeira-juçara, servidas no fogão à lenha.

“A florada do manacá-da-serra e a presença das borboletas Morpho são elementos que trazem um toque encantador à paisagem do Parque das Neblinas, oferecendo uma experiência que só é possível nesse período. Além disso, o manacá possui uma particularidade: ele oferece ao visitante a oportunidade de testemunhar o processo de regeneração da floresta” afirma Michele Martins, analista de sustentabilidade do Ecofuturo.

Para saber mais sobre o Parque das Neblinas ou agendar uma visitação, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 4724-0555.

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.