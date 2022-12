Degail Pereira da Silva é a FLOR, nome dado às mulheres que passaram pela campanha e são acompanhadas pelo Instituto Rosa do Bem, após diagnóstico de câncer de mama. Ela ganhou uma sala reformada pelas lojas Zuhause Móveis e Colchões, JBF Construções, G2 Gesso, MC Pinturas, e Comfert tudo para Construção, Petri Planejados e Santana Engenharia e Instalações. A ação teve início em campanha do Outubro Rosa realizado pela loja Seo Fritz Móveis.

Fernando Botega, engenheiro da JBF Construções, acompanhou de perto. “A reforma da Degail foi muito gratificante, ela é uma vencedora, tivemos muita tranquilidade em trabalhar na casa e ela ficou feliz em estar nas decisões da construção do projeto e demais detalhes do ambiente. Quando o Christiano chamou, aceitamos prontamente e foi muito importante para o coração, são ações assim que crescemos como pessoa”, destacou.

Além do ambiente reformado, Christiano e Mara Grings, diretores do Seo Fritz Móveis, doaram R$ 9.753,00 (nove mil setecentos e cinquenta e três reais), correspondente a 3% do faturamento da loja no mês de Outubro. “É gratificante poder colaborar com uma ação tão nobre. Sabemos que a luta não é só no mês de outubro e sim durante todo o ano, por isso, a ideia de poder colaborar um pouco com toda a manutenção que a Maria Fernanda tem com o Rosa do Bem. Esperamos que essa parceria se estenda por anos e anos”, disse Christiano Grings.

O Instituto Rosa do Bem é fruto de um trabalho da empresária Maria Fernanda Grecco Meneghel com o objetivo de salvar vidas por meio de ações efetivas de prevenção ao câncer de mama e de melhoria da qualidade de vida da mulher. Hoje são 45 Flores acompanhadas pelo instituto, que foram diagnosticadas e estão curadas ou em tratamento por meio do Rosa do Bem, onde recebem o apoio. Maria Fernanda acompanhou de pertinho cada ação realizada no mês de outubro e agora na entrega da sala de estar da Degail.

“Nossa gratidão a todos que colaboraram para que esse momento se tornasse realidade. É uma grande alegria ver nossa flor Degail hoje recebendo esse lindo presente, tornando sua vida mais confortável”, comentou Fernanda. “O trabalho realizado pelo Rosa do Bem acontece o ano todo, com ações de prevenção e acompanhamento às nossas flores. Essa doação é muito bem-vinda e vai contribuir para nossas ações por amor à vida”, completou.