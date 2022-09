Existem quatro tipos de temperamentos e, com o amadurecimento constante da Personalidade, é possível superar as barreiras e desafios impostos nas situações cotidianas. Entre os quatro temperamentos, hoje falaremos sobre os Fleumáticos e Melancólicos. Com características de serem calmos, pacientes e muito observadores, os fleumáticos deveriam aceitar desafios maiores do que consideram ser capazes de executar, diferentes das pessoas de temperamentos melancólicos. Com tendências pessimistas, os melancólicos tendem a remoer por mais tempo uma possível decepção de um desafio enfrentado. O fleumático, apesar de ter uma característica mais tranquila, quando aceita grandes desafios que exigirão muito dele, passa a se dedicar muito para o seu objetivo a fim de cumprir o desafio. Mesmo que não tenha êxito, uma decepção não marcaria tanto em sua vida, pois a sensação ruim daria lugar a percepção de saber que possui um potencial acima do esperado, podendo começar a tomar gosto para implementar novas metas e desafios em sua rotina. Já o melancólico ainda precisa amadurecer para aceitar que não precisa absorver tudo e que uma possível decepção é algo normal na vida de qualquer pessoa. A questão é justamente esse olhar para fora para não se levar tão a sério assim, inclusive nas eventuais falhas cotidianas. Mas, por já possuir uma tendência a fazer isso, aceitar desafios maiores do que ele consegue fazer será um peso a mais para qualquer melancólico. *Saulo Barbosa é médico psiquiatra formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro com residência médica em psiquiatria pelo IPUB-RJ. Atende pacientes presencialmente em Minas Gerais, e on-line em todo Brasil e exterior.

Além de possuir diferentes características, as pessoas se diferenciam muito pelo modo de agir a situações distintas e tarefas diárias, sejam elas em nosso trabalho ou no convívio com nossos familiares. Nossos hábitos e maneiras de reagir revelam muito além dos nossos traços de personalidade, mas expõe também nosso temperamento comportamental.é fundamental para que nossa individualidade temperamental não prejudique a convivência com as pessoas ao nosso redor.