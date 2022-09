A Copa do Brasil 2022 vai conhecer os seus dois finalistas nesta semana. O Flamengo recebe o São Paulo às 21h45 na quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da competição. Na ida, o rubro-negro carioca venceu o tricolor paulista por 3 a 1 e tem agora a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. Uma eventual derrota por dois gols leva a disputa para os pênaltis.

De acordo com a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, as chances de classificação do São Paulo são baixíssimas – apenas 5% (19.0, ou seja, R$19,00 para cada Real apostado) e o cenário para o time comandado por Rogério Ceni é totalmente desfavorável, mas todo resultado é possível.

Além de nunca ter sido campeão da competição, o elenco tricolor ainda não venceu o Flamengo em 2022. Foram três partidas e três derrotas por dois gols ou mais. Porém, a esperança da torcida está nos atacantes Jonathan Calleri e Luciano que têm, respectivamente, 27% (3.6) e 21% (4.6) de chances de balançar as redes.

Por outro lado, o time rubro-negro entra em campo como grande favorito ao título – a probabilidade de levantar o troféu mais uma vez é de 55% (1.62). Segundo a análise estatística da Betfair, o Flamengo deve se classificar com segurança – 95% (1.002) de chances. Já o jogador com mais probabilidade de marcar gol a qualquer momento é Gabigol com 51,3% (1.95). Campeão do torneio por três vezes, o Flamengo almeja chegar em mais uma final em 2022 já que o título do Brasileirão está cada vez mais distante.

CORINTHIANS É FAVORITO EM CASA

Já na quinta-feira (15), Corinthians e Fluminense definem o segundo finalista da Copa do Brasil às 20h na NeoQuímica Arena. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, houve um empate em 2 a 2.

Mesmo com o jogo ainda em aberto, a análise da Betfair indica um leve favoritismo corinthiano nos 90 minutos. Enquanto o Fluminense tem cerca de 29% (3.25) de chances de se classificar ainda em tempo normal, o Corinthians sai na frente com 42% (2.3) por jogar ao lado de sua torcida precisando apenas de uma vitória simples. A chance do jogo terminar empatado e ir aos pênaltis é de 29% (3.25).

Roger Guedes é o jogador com mais probabilidade de marcar gol a qualquer momento, com 43,5% de chances. Já o artilheiro isolado da competição, Germán Cano do Flu, com cinco gols, tem 34,5% de probabilidade de balançar as redes.

