O Flamengo bateu o Corinthians na disputa por penaltis e se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2022. O jogo no tempo normal terminou 1 a 1 (tinha sido 0 a 0 na partida de ida em Itaquera). O gol do título rubro negro foi marcado pelo lateral Rodinei.

No tempo normal, os cariocas dominaram com sobra o primeiro tempo e abriram o placar. Na segunda etapa, o Timão mostrou capacidade de reação e chegou ao empate com Giuliano, que veio do banco para dar esperanças ao alvinegro.