O Flamengo venceu Athletico Parananaens pelo placar mínimo e levou o tricampeonato da Copa Libertadores da América na tarde noite deste sábado em jogo disputado no Equador. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Gabigol, maior artilheiro brasileiro da história do torneio continental.

O gol rubro negro foi anotado no final do primeiro tempo, logo após os paranaenses terem um zagueiro expulso depois de levar o segundo cartão amarelo.