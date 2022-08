A Copa do Mundo ainda não começou e a FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) lança, pelo seu projeto Semear Ideias, a ação Gol Literário: Coleção, Memórias e Histórias. Por meio de uma parceria com a Papelaria Tamoio, o objetivo é levar às escolas públicas e particulares um bate-papo com o colecionador de álbuns de figurinha, João Brenna, que mostra a importância do colecionar, além de contar curiosidade sobre o futebol e sobre figurinhas.

Com mais de 250 álbuns, João Brenna tem 73 anos e é americanense. A paixão pelo colecionar surgiu aos 7 anos. “Não tinha um motivo, era apenas para me divertir. E isso se aflorou por conta da seleção brasileira de 1958. Tanto é que meu álbum predileto é dessa Copa do Mundo”, explicou.

Por meio da ação da FLAAM, Brenna pretende expor, por meio de um bate-papo e exposição de seus álbuns, a importância de se colecionar. “Além de ser divertido, é uma atividade saudável para aprender a trabalhar em equipe, criar grupo de amigos para fazer trocas, aprender números, ter noção de valores, como cartas mais raras, desenvolver um sistema de organização para fazer o álbum, além de estimular a memória”, contou Brenna.

A ação Gol Literário é gratuita e direcionada a estudantes do Ensino Fundamental I. Para receber o projeto na escola, é preciso entrar em contato pelo telefone (19) 3601.5721 e fazer um agendamento prévio.

SEMEAR IDEIAS – Dentro de sua proposta de estimular a difusão cultural, a FLAAM, organizada por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama tem desenvolvido ações, além da tradicional Feira Literária e Saraus. Entre as ações desenvolvidas pela FLAAM estão parcerias com o Juca Jazz Festival e, também, com a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, que deu origem à QLIC (Quermesse Literária de Carioba). “Nossas ações sempre têm como foco a difusão da literatura e das artes. O que nos movimenta é poder dar espaço a voz aos artistas, fortalecendo a cultura regional”, explicaram os organizadores.

Créditos da Foto: Débora Brenna