A FLAAM (Feira Literária de Americana) fará uma homenagem ao escritor João Rodella durante a 1ª QLIC (Quermesse Literária de Carioba), que ocorrerá nos dias 2 e 3 de julho, no largo da Igreja São João Batista, em Americana. A homenagem acontece no sábado (02/07), às 18h40, com participação dos integrantes do Espaço Literário Nelly Rocha Galassi, o qual Rodella integra a diretoria.

De acordo com os organizadores da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama, trata-se de uma forma de valorizar todo o trabalho literário do escritor João Rodella. “Ele é um ativista incansável da literatura. Além de colaborar com artigos de opinião, tem uma vasta produção literária, sendo considerado um exemplo de amor incansável pela arte da palavra. Inclusive, ele costuma distribuir seus livros, trocando-os por doações a entidades assistenciais”, destacaram.

João Rodella é nascido em Cabrália Paulista em 19 de junho de 1937 e passou por outras cidades antes de residir em Americana, em 1975. É um hábil cronista, trazendo suas memórias de infância. Em suas palavras, ele “foi menino da roça, comerciário e industriário e chegou a pedagogo”, com grande atuação na educação. Conta com mais de 30 livros publicados.

QLIC – A QLIC é um evento ecumênico e cultural promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo, por meio do padre Marcos Ramalho, em parceria com a FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana. São 157 atrações confirmadas, com escritores, contadores de história, venda, troca e doação de livros, Projeto Semear Conhecimentos (com troca de mudas, sementes e muitas outras ações sustentáveis) e, como toda boa quermesse, a QLIC contará ainda com uma ampla praça de alimentação.

A QLIC se inicia no sábado (2/07), das 17 às 22h30, e prossegue no domingo, (03/07), das 9 às 18h. Ela ocorrerá no largo da Igreja São João Batista, na Rua da Igreja, nº 1 Carioba – Americana/SP, com entrada franca. Mais informações na página do Facebook do evento: @QLICAmericana