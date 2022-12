Ladrões fizeram a limpa em uma casa na Praia Azul em Americana na madrugada desta segunda-feira. Ao longo do dia, agentes da Guarda Municipal conseguiram recuperar o carro levado e mais alguns objetos. Os ladrões levaram eletroeletrônicos, dinheiro, fugindo em uma Chevrolet Tracker de propriedade da vitima.

Quatro criminosos armados pularam o muro e renderam os moradores. No período da tarde, equipe da Romu da Gama recebeu informações de que um televisor de 42 polegadas estaria de posse de um adolescente morador na mesma região. Equipe com Inspetor Charles e GCM Brunelli, passaram a patrulhar na quela região, localizando B. L. N de 17 anos em frente a sua residência na Rua Santa Catarina. Abordado confessou estar em posse do televisor, porém informou que havia comprado de um desconhecido.

A vítima do roubo compareceu no plantão de polícia, onde reconheceu o eletroeletrônico, bem como o adolescente como um dos integrantes que invadiu sua residência. A Ocorrência segue em andamento na Central de Polícia Judiciária de Americana.