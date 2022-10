Você sabia que a rosca direta é um dos exercícios mais feitos para o treino de bíceps de forma isolada? Pois é. De acordo com a educadora física pós-graduada em Nutrição Esportiva, Fran Petersen, o exercício, se feito corretamente, pode potencializar bastante os treinos.

Como é feito?

“Ele é feito através de uma flexão de cotovelo ativando as duas porções do bíceps braquial (porção longa e porção curta), bem como o músculo braquiorradial localizado na parte inferior do bíceps”, explicou.

Segundo a especialista, assim, quando executado constantemente, o exercício fortalece e define os músculos do braço proporcionando um físico mais simétrico.

Quais as variações?

Segundo Fran, dentro do mesmo exercício existem variações do movimento que trabalham as diferentes porções do bíceps.

“Por exemplo: Ao realizar o exercício em pé você ativa também a musculatura do core (abdominais) , pois seu corpo necessita de mais estabilidade para realizá-lo quando você está em pé, gerando mais ativação no corpo como um todo. Diferente de quando realizado sentado, as mesmas musculaturas são acionadas, porém a sobrecarga na coluna é um pouco menor”, explicou.

Ainda conforme a profissional, uma forma de variar os estímulos e otimizar os ganhos é segurar a barra com as mãos projetadas para baixo (posição pronada), com as mãos projetadas para cima (posição supinada , ou em posição neutra.

“Mudar a forma de segurar a barra ativa diferentes fibras musculares e evita que o corpo se adapte aos mesmos exercícios além de fortalecer a musculatura do punho que também auxiliam para realizar outros exercícios da parte superior do corpo, como peito, ombro e costas”, finalizou.