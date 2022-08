A 23ª edição da IHRSA Fitness Brasil 2022, maior encontro da indústria fitness, fisiculturismo de saúde e bem-estar da América Latina, acontece de 17 a 20 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Paralelamente à programação educacional voltada ao desenvolvimento de gestores e empreendedores do setor, o evento promove uma grande feira na qual são apresentadas as principais novidades em equipamentos, modalidades, tendências, tecnologias, entre outras coisas. O espaço é ideal também para praticantes de atividades físicas e pessoas interessadas no universo fitness, que podem conferir de perto os lançamentos e aproveitar as diversas atividades livres.

A edição deste ano traz atrações como arenas esportivas, show de stand-up, palestras, consultorias, entre outras. Vale pontuar como destaque da programação o Mr. Universo IFBB, maior campeonato de fisiculturismo do mundo, promovido pela International Federation of Fitness and Bodybuilding (IFBB), que, pela primeira vez, é realizado no Brasil. O público presente à IHRSA FB pode assistir à disputa nos dias 19, das 18h às 21h, e 20, das 10h às 21h. Serão mais de 200 atletas competindo em 51 categorias.

Confira a lista completa das atrações de entretenimento disponíveis aos visitantes da IHRSA Fitness Brasil 2022, incluídas no valor do ingresso:

– Arena Gympass

Quase 30 atividades divididas em aulas práticas, cases de academias de sucesso e minipalestras de especialistas do mercado. De 17 a 20/8, das 11h às 21h. Livre para todos os visitantes.

– Arena Multiuso

Mais de 15 atividades práticas para suar e se divertir. Super aulas de Mix Dance, Movement, Treinamento Militar e Zumba. Dia 18, das 11h às 21h, e dia 19, das 11h às 17h. Livre para todos os visitantes.

– Arena Beach Tennis

Espaço para vivenciar o esporte que tem crescido em todo o país. Conheça as oportunidades com uma das maiores redes de academias de esportes de areia do Brasil. De 18 a 20/8, das 11h às 21h. Livre para todos os visitantes.

– Arena Foot Table

Dois jogadores ou um contra um, com uma mesa no centro. Uma nova e inovadora modalidade esportiva, com muita velocidade e agilidade para você se divertir. De 18 a 20/8, das 11h às 21h. Livre para todos os visitantes.

– Palestras Gratuitas

Conteúdos incríveis com grandes nomes como Gustavo Borges e Antônio Carlos Gomes, além da presença de importantes marcas como Gympass, Konnen, Pacto, I-Motion, Evo, Exxcentric e Kikos. De 18 a 20/8 (consulte horários na feira). Livre para todos os visitantes.

– Programa CELAFISCS

O maior evento das Ciências do Esporte do Brasil traz seu fundador, Dr. Vitor Matsudo, e especialistas para compartilhar o que há de mais atual em estudos e pesquisas do exercício físico para profissionais e estudantes. Dia 20, das 8h30 às 12h. Livre para todos os visitantes.

– Insights da 2ª edição do Panorama Setorial Fitness Brasil

As principais informações da 2ª edição do Panorama Setorial Fitness Brasil – único estudo nacional do mercado fitness –, comentadas pelos diretores da FB e especialistas da EY e Armatore. Dia 19, das 17h às 18h. Livre para todos os visitantes.

– Encontro da ACAD – Associação Brasileira de Academias

Mesa redonda realizada pela ACAD Brasil traz Ailton Marques, Edgar Corona, Mônica Marques, Filippe Savoia e Gustavo Borges debatendo tendências e oportunidades do mercado fitness no Brasil e no mundo. Dia 18, das 10h30 às 12h. Livre para todos os visitantes.

– Especial condomínios e hotéis

Debate sobre a gestão da academia do que um dia já foi chamado de mercado semiprofissional e hoje é fator de decisão na compra de um imóvel e de onde se hospedar, com patrocínio de Casa do Fitness, Matrix e Movement. Na sequência, brunch e networking. Dia 19, das 9h30 às 12h. Livre para todos os visitantes.

– Especial franquias e licenciamentos

Oportunidades do mercado para novos investidores ou gestores em busca de novos caminhos. Cada marca terá 5 minutos para apresentar seu modelo de negócio (BYD, E-fit, Leven, Moov Fit Pro, Mormaii Fitness, Panobianco, Red Fitness, Ride State, Spider Kick, The Flame e Ultra). Dia 19, das 13h30 às 14h50. Livre para todos os visitantes.

– Praça de Consultorias

Mais de 20 grandes consultores do mercado receberão visitantes (empreendedores, gestores, profissionais de educação física) para ajudar a organizar ideias, elucidar caminhos e apontar novas possibilidades. De 18 a 20/8, das 13h às 17h30 (necessário agendamento prévio). Livre para todos os visitantes.

– Show de stand-up

Comediante, músico e apresentador, Fabiano Cambota é garantia de boas risadas. Ele vai encerrar o evento com um super show de stand-up comedy. Dia 20, das 18h às 19h. Livre para todos os visitantes.

– Happy Hour de Encerramento

Para brindar os reencontros e a retomada do mercado, fechando a 23ª edição da IHRSA Fitness Brasil de forma descontraída e com a energia lá em cima. Dia 20, das 19h às 21h. Livre para todos os visitantes.

Mais sobre o evento

A programação completa pode ser conferida aqui

SERVIÇO – IHRSA Fitness Brasil 2022

Quando: 17 a 20 de agosto

Congresso: 17 de agosto somente palestras e cursos (não haverá feira)

Feira: 18 a 20 de agosto, das 11h às 21h

Endereço: Transamérica Expo Center – Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, São Paulo