A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste encerrou na última quinta-feira (8) a Campanha “Fique Sabendo”. Promovida entre os dias 1° e 8 de dezembro, a iniciativa teve 120 testes de HIV e Sífilis realizados no período. O objetivo da campanha, realizada pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com as prefeituras, foi ampliar o acesso aos testes de HIV e Sífilis, além de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento e diminuição da transmissão.

Além dos testes gratuitos para diagnóstico, também houve entrega de kits com preservativos masculinos e femininos para população de risco e de materiais informativos sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), entre outras ações.

A iniciativa teve como público-alvo a população em geral, mas com atenção especial ao público jovem. Com o término da campanha, os agendamentos de testagens para diagnóstico das doenças e outras ações relacionadas devem ser realizados no AMDIC, presencialmente, por telefone ou por e-mail.

O setor está situado à Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol. Para mais informações, a população deve entrar em contato por meio dos telefones (19) 3454.8466, (19) 3455.2490 ou pelo Disk AIDS 0800-770-9160. O endereço de e-mail é o: [email protected]. O horário de atendimento é das 7 às 16h30.