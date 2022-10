Falta pouco mais de 2 semanas para a grande final da Copa Libertadores da América, a principal competição do futebol sul-americano. No dia 29 de outubro, Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, às 17h e o favorito já é conhecido.

O Flamengo tem sido dominador na competição, totalizando três finais nas últimas quatro edições da Copa Libertadores. O rubro-negro carioca vai em busca de seu terceiro título, e assim se consolidando como um dos maiores campeões brasileiros da competição, empatando com Santos, São Paulo, Grêmio e Palmeiras.

Vale ressaltar que em caso de conquista, será uma campanha invicta, depois de 11 vitórias e 1 empate em 12 jogos. O grande destaque é o atacante Pedro, artilheiro da competição com 12 gols, e que provavelmente ganhará o título de melhor jogador da competição. Arrascaeta, outro candidato ao prêmio, também vem crescendo nas últimas partidas, assim como Everton Ribeiro e Gabriel.

Por sua vez, o Athletico Paranaense respondeu com um grande crescimento nos últimos anos, tendo vencido dois títulos da Copa Sul-Americana em 2018 e 2021. O furacão sente-se finalmente preparado para passar para o patamar acima, que seria fazer história no principal torneio continental.

O time do Paraná parte então em busca de seu primeiro título na Libertadores e pode impressionar ao vencer as duas principais provas da CONMEBOL consecutivamente! Na verdade, em 2005 a equipe foi vice-campeã, perdendo a final para o São Paulo. 17 anos depois, o Furacão participa de uma nova final 100% brasileira, mas buscará um desfecho diferente, agora sob o comando do experiente técnico Luiz Felipe Scolari, que sabe ganhar finais mas ao qual ainda falta uma Copa Libertadores.

Apesar dessa bela evolução do Athletico e de uma bela conjugação de fatores, as melhores casas de apostas do site especializado, Sportytrader, acham que o Flamengo é o grande favorito. Em média, os sites pagam 1.60 a vitória do Mengão, contra acima de 6 o triunfo do Furacão. Vários fatores ajudam a explicar esse grande diferencial.

O Furacão não tem uma campanha tão empolgante quanto a do adversário, apesar de demonstrar ser difícil de ser derrotado, já que está invicto na fase eliminatória. No total são 12 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, tendo eliminado o atual bicampeão continental nas semifinais, o Palmeiras.

