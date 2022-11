A final do Gigantão- campeonato amador de futebol de Americana- teve confusão após o apito final do árbitro. O prefeito Chico Sardelli (PV) estava no local e teve que ser retirado às pressas. A Guarda Municipal foi chamada para acabar com a confusão. O Zanaga venceu o jogo disputado no estádio Décio Vitta.

As equipes do Zanaga e da Cidade Jardim garantiram vaga na final da 1ª divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão. Na semifinal, Zanaga venceu o Faixa Preta por dois a zero e o Cidade Jardim ganhou do Descubra por cinco a um. Com esses resultados, as duas equipes carimbaram o acesso para a final.