Sabia que o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia? Isso porque, após sete ou oito horas de descanso, o corpo precisa da energia e dos nutrientes dos alimentos para cumprir adequadamente suas funções e garantir disposição. Sem contar que essa refeição vai impactar na sua sensação de fome ao longo do dia, por isso é importante consumir proteínas e fibras logo cedo.

Para ajudar você a ter opções saudáveis e saborosas, a Herbalife Nutrition desenvolveu quatro receitas deliciosas, fontes de fibras e proteínas, para você preparar nas suas manhãs. Confira as receitas!

Panqueca de banana funcional

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 2 porções (ou 6 mini panquecas)

Calorias: 140 kcal

Carboidratos: 13,0g

Proteínas: 13,6g

Fibras: 3,1g

Ingredientes

1 ovo

6 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de Shake de Banana Caramelizada¹

3 colheres (sopa) NutreV²

1 colher (chá) de fermento químico

Modo de preparo: em uma tigela, misture todos os ingredientes com o auxílio de um fouet. Aqueça uma frigideira antiaderente e, com o auxílio de uma concha, despeje uma pequena porção de massa, cozinhe em fogo baixo até as bordas da panqueca começarem a mudar de cor e dourar. Vire as panquecas e faça o mesmo. Repita o processo com o restante da massa. Sirva a seguir.

Mingau de aveia proteico

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 4 porções

Calorias: 139 kcal

Carboidratos: 21,3g

Proteínas: 8,6g

Fibras: 3,3g

Ingredientes

1 ¼ xícaras (chá) de aveia em flocos

1 colher (sopa) de Whey Protein 3W3 Sabor Chocolate

½ xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de NutreV2

1 colher (sopa) de Protein Crunch4 Sabor Chocolate

Modo de preparo: em uma panela adicione a água, a aveia, o Whey Protein 3W e o NutreV. Misture bem.

Cozinhe em fogo baixo mexendo sempre até atingir a consistência desejada. Finalize com o Protein Crunch e sirva a seguir.

Shake Proteico de Baunilha

Tempo de preparo: 5 minutos

Rendimento: 1 porção

Calorias: 281 kcal

Carboidratos: 33,9g

Proteínas: 26,7g

Fibras: 7,8g

Ingredientes

2 ½ colheres (sopa) de Shake de Baunilha Cremoso¹

1 xícara (chá) de água

4 colheres (sopa) de NutreV²

4 pedras de gelo

1 colher (chá) de mel

1 colher (chá) de Protein Crunch4 Sabor Chocolate

Modo de preparo: em um liquidificador, coloque o Shake de Baunilha, o NutreV, a água, o gelo, o mel e bata por um minuto. Despeje o Shake em um copo e finalize com o Protein Crunch.

Bisnaguinha Proteica

Tempo de preparo: 10 minutos + 30 minutos de forno

Rendimento: 1 porção (2 bisnaguinhas)

Calorias: 267 kcal

Proteínas: 19,5g

Fibras: 8,8g

Ingredientes

2 colheres (sopa) de Nutri Soup sabor Frango com Legumes5

2 colheres de sopa de NutreV²

1 ovo

1 colher (sopa) de água

1 colher (sopa) de Fiber Powder6

½ colher (chá) de fermento químico

Óleo de coco para untar a mão

Modo de preparo: em um recipiente, coloque o ovo, a Nutri Soup, o NutreV e a água. Misture com o auxílio de uma espátula até obter uma massa homogênea. Então, adicione o fermento e misture levemente. Unte as mãos com o óleo de coco e modele a massa. Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos.

1Pó para o preparo de bebida para controle de peso sabor banana caramelizada e sabor baunilha cremoso. Este produto pode ser usado em receitas; para utilizar como substituto de refeição, prepare conforme o rótulo. Somente quando preparado conforme o rótulo, o produto entrega todos os benefícios nutricionais, de qualidade e segurança. ²Alimento com proteína isolada de soja fortificado com vitaminas e minerais. 3Suplemento alimentar de proteínas em pó sabor chocolate. 4Alimento de proteína isolada de soja sabor chocolate. 5Pó para o preparo de sopa para controle de peso sabor frango com legumes. Este produto pode ser usado em receitas; para utilizar como substituto de refeição, prepare conforme o rótulo. Somente quando preparado conforme o rótulo, o produto entrega todos os benefícios nutricionais, de qualidade e segurança. 6Fibra alimentar em pó sabor neutro.