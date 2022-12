Os times Unidos da Vila Picerno e Unidos do Virgílio Basso disputam o título de campeão da edição deste ano do Campeonato Amador de Futebol de Sumaré neste domingo, dia 4, às 10h10, no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”.

Ambas equipes venceram as semifinais, no último dia 6 de novembro, garantindo a participação na disputa. O Unidos do Picerno venceu o Esporte Clube União Salerno, por 3 a 2, enquanto o Unidos do Virgílio Basso derrotou o União Red Bull, por 2 a 1.

O encerramento do Campeonato Amador de Sumaré acontece depois de quase seis meses de torneio. O evento reuniu 72 times sumareenses e cerca de 800 atletas. A abertura do campeonato aconteceu no dia 30 de julho, semana em que a cidade completou 154 anos.

Foram 274 jogos, 105 entre as equipes que se enfrentaram na 1ª divisão, outros 105 na 2ª divisão e outros 64 pela 3ª divisão. O campeonato contou ainda com disputas da modalidade Veteranos, ao todo 55 jogos.

A bola balançou a rede das disputas das 1ª, 2ª e 3ª divisões 883 vezes durante os seis meses de torneio. Os atletas marcaram 311 gols nas partidas da 1ª divisão, enquanto 2ª e 3ª tiveram saldos de gols de 322 e 251, respectivamente.

Os times Nova Terra FC e União Amizade FC também entram em campo neste domingo para a disputa do título de campeão da 2ª divisão. A partida acontece antes da final da 1ª divisão, às 8h, no Centro Esportivo. Pela 3ª divisão, a campeã foi a equipe do João Paulo, que ganhou do Real Santo Antônio por 2 a 1 e se consagrou como o grande vencedor da categoria no dia 25 de setembro.

UDV: Unidos da Vila Picerno

Fundado em 2 de junho de 2002, em seus 20 anos de história o UDV conta com um título no Campeonato Amador, conquistado em 2016. A equipe também possui uma taça pelo primeiro lugar da Copa Metropolitana de 2019, torneio que reuniu times amadores da região.

Atualmente, compõem a Associação Esportiva e Social Unidos da Vila 22 jogadores, três profissionais da comissão técnica e mais 18 diretores. Fazem parte do time atletas como Matheus Henrique, de 16 anos, que veio da escolinha mantida pelo clube. O jogador que defende há mais tempo a camisa do time é Felipe Salvador, que atua com o grupo desde 2010 e que também faz parte da comissão técnica.

“Acreditamos no trabalho da comissão e nos atletas, iremos fazer uma linda festa com a torcida Fúria Azul que está presente em todos os jogos nos apoiando nos melhores e nos piores momentos”, comenta Fábio Tuta, membro da equipe.

A escolinha de futebol mantida pela associação que revelou Matheus Henrique conta com 250 alunos. “O nosso intuito é sempre trazer alegria a comunidade”, completa Tuta.

UVB: Unidos do Virgílio Basso

Fundado em 20 de janeiro de 1991, o UVB conta com diversos títulos. Entre eles os mais recentes são o de campeão da Copara Messias Mendonça, em 2021, campeão da Copa dos Campeões e do Festival das Quebras neste ano, além do título de último campeão do Campeonato Amador de Sumaré, em 2018 – antes da interrupção do evento durante o período crítico da pandemia de Covid-19.

Atualmente, a diretoria conta com 10 membros, além dos 22 jogadores. Entre os atletas, os mais novos são os gêmeos Victor e Israel, de 18 anos, enquanto o jogador mais antigo em atuação é Rodrigo Donizeti, de 42 anos.

De acordo com Rodrigo, a expectativa com o campeonato é a de ser campeão, mas sempre com respeito aos adversários dentro e fora de campo. “Para isso, acreditamos na união e trabalho da equipe e diretoria, na conversa com jogadores mostrando nosso verdadeiro propósito como time de futebol que é a união da família de jogadores, diretores, torcedores e apoiadores. Temos bom relacionamento desde com pessoas mais velhas como os mais jovens”, comenta.

Campeonato Amador

Tradicional na cidade, o evento ficou suspenso por em razão da pandemia de Covid-19, o tradicional Campeonato Amador de Sumaré, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, voltou a ser realizado.

As informações sobre os times participantes, bem como a posição de cada uma das equipes no ranking e resultados podem ser consultados pelo aplicativo Copa Fácil, disponível para Android e iOS, ou pelo endereço www.copafacil.com/amadorsumare.