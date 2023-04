Fim do Yahoo Brasil: portal deixa de publicar conteúdo

Na tarde dessa quinta-feira, 30, o portal de conteúdo Yahoo Brasil deixou de existir.

A empresa já havia programado para o fim do mês o encerramento de seus negócios no País, que envolvem, além do conteúdo, as divisões de publicidade e negócios.

Quem acessa o site do Yahoo ou qualquer link de notícia ou conteúdo já publicado pelo portal é direcionado a uma página que exibe a barra de buscas da plataforma, serviço que continua em funcionamento no Brasil, junto com a mensagem: “A partir de 31 de março, o Yahoo Brasil não publicará mais conteúdo. Todos os outros serviços não serão afetados por essas alterações. Agradecemos a todos os leitores pelo apoio”.

Os demais serviços a que o Yahoo se refere são, justamente, o buscador e o serviço de e-mail, que continuam disponíveis aos usuários. Por que o Yahoo Brasil acabou? O Yahoo internacional tomou a decisão de encerrar as operações em alguns mercados – entre eles, o Brasil – no dia 9 de fevereiro. Naquele dia, os mais de 100 profissionais que faziam parte da companhia no Brasil foram comunicados da decisão da empresa e da alteração da proposta global de negócios. Como justificativa para o encerramento da operação no Brasil, América Latina e alguns mercados europeus, a liderança global do Yahoo disse que decidiu orientar a operação para outras áreas mais lucrativas do que a publicidade digital. Mentira: 7 dicas para identificar fake news No final de 2022, o Yahoo anunciou um acordo global com de publicidade com a Taboola para que a empresa seja fornecedora de native advertising do veículo pelos próximos 30 anos. As demissões e cortes de operações atingiram cerca de 20% do quadro global do Yahoo. No Brasil, a empresa tinha como negócio principal a oferta de serviços de mídia programática para o ambiente digital, sobretudo para TVs conectadas e para digital out-of-home.

