Acontece no próximo sábado (20), no estacionamento de uma faculadae de Americana, o Rock Day Americana, festival criado em 2018 em comemoração ao Dia Internacional do Rock, celebrado em 13 de julho. O evento é realizado pela Bokme! Produções e Agil Locações, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O festival terá apresentações de cinco bandas nacionais, além de praça de alimentação com burguers, steaks, milkshakes, churros e outros produtos. Os portões do local serão abertos às 14h30 com início da música ao vivo às 15h. O estacionamento da FAM fica na Rua Joaquim Boer, 733.

“Desde sua primeira edição, a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana sempre apoiou o Rockday, que já faz parte do calendário do município e promove um evento à altura para comemorar o Dia do Rock”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Confira a programação do evento:

15h – Shelly Simon – Cover Amy Whinehouse & Janis Joplin

17h – Projeto Queen Tribute Brazil

19h – Los Krocomilos

21h – Capitão Jack

23h – Green Day Cover Brasil

Os ingressos variam de R$ 40,00 a R$ 70,00, com vendas on-line através do link https://bit.ly/rockdayamericana.