A programação cultural preparada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana (Sectur) para o fim de semana está recheada de opções para todos os gostos, com destaque para uma ação especial alusiva ao Dia das Mães.

Neste sábado, dia 07, a Feira de Artesanato AMERIART terá produtos especialmente preparados pelos artesãos de Americana para presentear as mães. A feira é realizada das 9h às 15h na Estação Cultura, com a participação de 20 a 30 artesãos, com exposição e venda de trabalhos como patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais.

Também no dia 07, a partir das 14 horas, o Centro de Cultura e Lazer (CCL) recebe o Sarau e a Femenagem produzido pela Frente Feminista Marielle Vive. O evento promove um debate sobre questões do cotidiano do universo feminino, além de exposição de trabalhos artísticos, com feira e comidinhas. Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Sectur e Prefeitura de Americana.

No domingo, das 17h às 22h, a música toma conta do CCL com o baile (prática dançante) de zouk, kizomba e outros estilos musicais. Durante a semana, aconteceram duas aulas de ritmos ministradas gratuitamente no local pelos professores Welington Negrão, Maiara Falzoni, Isabelle Duarte e Carlos Richetti. Evento realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Sectur e Prefeitura de Americana.

“Além desses eventos culturais, ainda temos outras opções de lazer e entretenimento, como o Parque Ecológico, o Jardim Botânico e a orla da Praia dos Namorados. E em breve teremos ótimas novidades sobre o OMA!”, adiantou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

SERVIÇO

Feira de Artesanato AMERIART

Quando: Sábado, 07 de maio, das 9h às 15h

Onde: Estação Cultura, localizada à Avenida Dr. Antonio Lobo, 166 – Centro

Entrada franca

Sarau e Femenagem

Quando: Sábado, 07 de maio, a partir das 14h

Onde: CCL, localizado à Avenida Brasil, 1923 – Jardim São Paulo

Entrada franca

Baile de zouk, kizomba e outros ritmos

Quando: Domingo, 08 de maio, das 17h às 22h

Onde: CCL, localizado à Avenida Brasil, 1923 – Jardim São Paulo

Entrada franca