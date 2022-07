Mais de 14 mil alunos matriculados nas 54 escolas da rede municipal de educação de Americana retornaram nesta terça-feira (26) às aulas para o primeiro dia letivo do segundo semestre de 2022. A retomada das atividades foi considerada tranquila pela Secretaria de Educação de Americana.

“O recesso é um período de descanso, para os alunos recarregarem as baterias e, enquanto isso, as escolas foram preparadas para recebê-los novamente. Nós, da secretaria, retomamos os projetos com ainda mais afinco e, para este segundo semestre, daremos sequência a iniciativas para qualificar ainda mais a Educação em Americana, como tem sido a meta da administração Chico Sardelli”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Entre os planos da pasta estão a qualificação dos educadores por meio da ferramenta Google For Education e o serviço de conservação e manutenção das escolas da rede.