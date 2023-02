Filtro adolescente do tiktok emociona usuários

O novo filtro do tiktok que ‘transforma’

adultos em adolescentes novamente tem causado efeitos adversos nos usuários da plataforma. Os brasileiros têm levado o teste mais na brincadeira, mas boa parte dos usuários norte americanos têm se mostrado ‘tocados’ ao ver sua imagem mais jovem.

O filtro, que começou a bombar nas últimas semanas, consiste em pegar a imagem do usuário e retirar algumas características (pelos e linhas de expressão) e mostrar o efeito do ‘adolescente de novo’.

A experiência para os brasileiros tem sido que a maioria não se reconhece na imagem, mas que se parece muito com os filhos.

No caso dos usuários norte americanos, boa parte dos usuários que usam o filtro com a hashtag de divulgação se mostra bastante tocado com a imagem que vê de si mesmo. A maioria fala para o ‘eu do passado’ sobre o que fez da vida ou sobre dicas que daria caso pudesse voltar no tempo.

Dublar áudios de terceiros, utilizar memes com imagens de pessoas anônimas e alterar conteúdos com filtros e montagens são algumas das funcionalidades mais populares de redes sociais como TikTok e Instagram. Ao mesmo tempo que divertem, estas práticas representam um desafio para os produtores de conteúdos originais, pois facilitam o compartilhamento, reprodução e modificação de obras intelectuais sem o conhecimento ou autorização dos criadores.

Para fomentar o debate sobre a necessidade de mudanças na maneira como os direitos autorais são tratados nos espaços virtuais, a editora Almedina Brasil lança a obra coletiva Direito Autoral e Internet – Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro. O título é resultado da segunda etapa da pesquisa “Reforma do Direito Autoral no Brasil”, empreendida pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre 2021 e 2022, com o apoio do Google e da Meta, dona do Facebook.

Siga o novomomento no youtube