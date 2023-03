Filmes e séries campeões da semana

Brasileiros passam mais de 13h assistindo a filmes e séries em streaming

No Brasil, mais de 81% da população tem acesso à internet, conforme aponta a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic). Diante disso, a NordVPN, especialista em cibersegurança, fez um levantamento sobre os hábitos dos brasileiros na rede.

O tempo médio semanal que os brasileiros ficam online cresceu, de acordo com o levantamento realizado pela companhia em janeiro deste ano, considerando apenas respondentes maiores de 18 anos. Em média, os brasileiros se conectam às 8h33 da manhã e saem às 22h13 da internet.

Dessas 91 horas semanais, pouco mais de 19 são gastas trabalhando, enquanto as restantes – quase 72 horas – para diversas atividades online. A maior quantidade de tempo gasto transmitindo programas de TV e filmes, mais de 13h, assistindo a filmes e séries em streaming, seguido de acompanhar vídeos pelo YouTube, com a média de 12 horas e 8 minutos. Em terceiro lugar, com 11 horas e 19 minutos semanais, são dedicados ao entretenimento em mídias sociais como Facebook, WhatsApp e Instagram.

Em uma semana típica, calcula-se que os entrevistados passam mais de 91 horas usando a internet, o que equivale a quase quatro dias. Isso equivale a 197 dias por ano, ou seja, mais de 41 anos, considerando que a expectativa média de vida da população no país é de 75,9 anos, isso representa mais da metade de suas vidas.

Em meio ao trabalho e à diversão, surgem ameaças que passam despercebidas. “A maioria de nós procura facilitar e enriquecer nosso dia a dia com várias plataformas e serviços online, no entanto quase ninguém pensa na segurança online e na privacidade dos dados fornecidos a aplicativos e sites, o que aumenta o risco de se tornar outra vítima de criminosos cibernéticos”, afirma Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN.

A pesquisa ainda mostra que 43,5% dependem da internet para a maioria de seus hobbies e 36% dos respondentes não imaginam seu dia sem internet. Uma prática comum aos brasileiros é o compartilhamento excessivo de informações pessoais. Entre os dados mais divulgados publicamente estão nomes e sobrenomes (91,5%), data de nascimento (86,1%), endereço completo (81,4%), status de relacionamento (43,9%), cargo (40,6%) e informações bancárias (29%).

“Hoje, a maior parte de nossas vidas pode ser conduzida online, desde pagamentos até entretenimento, como filmes, séries e jogos, por isso devemos prestar atenção às ameaças cibernéticas. Tenha cuidado com o conteúdo recebido, como anexos e links, e verifique o remetente, eles podem ser um sinal de fraude”, alerta Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN.

Sobre a NordVPN

A NordVPN é o provedor de serviços VPN mais avançado do mundo, usado por milhões de usuários da Internet em todo o mundo. A NordVPN fornece criptografia de VPN dupla, Onion Over VPN, e garante privacidade com rastreamento zero. Um dos principais recursos do produto é a Proteção contra Vírus e Ameaças, que bloqueia sites maliciosos, malware, rastreadores e anúncios. A NordVPN é muito fácil de usar, oferece um dos melhores preços do mercado e possui mais de 5.000 servidores em 60 países em todo o globo. Para mais informações: http://nordvpn.com/pt-br/.