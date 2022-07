Os filhos da atriz Giovana Ewbank foram vítimas de atos de racismo em Portugal. Em um vídeo que circulou este sábado, Giovanna Ewbank discute com uma pessoa em Portugal. Segundo fontes que estiveram no local, os filhos da atriz teriam sofrido racismo, o que motivou a briga. No vídeo, é possível ouvir Ewbank chamando a mulher de “racista nojenta”.

De acordo com pessoas que estavam no estabelecimento, a mulher teria falado para “tirar aqueles pretos imundos dali”, referindo-se aos filhos de Ewbank e Gagliasso. A atriz também teria cuspido no rosto da racista ao ouvir as ofensas.

Bruno Gagliasso também estava presente no momento em que a esposa discutia com a mulher. No vídeo, ele é visto ao lado de Ewbank durante a discussão, sem interferir. A coluna LeoDias tentou entrar em contato com a atriz, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. O espaço segue aberto para futuras manifestações.