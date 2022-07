Esteban Valdés, um dos filhos do personagem Seu Madruga (Seriado Chaves), estará em São Paulo no próximo sábado, 09 de julho, para realizar um tributo ao seu pai, que é amado por muitos brasileiros.

O tributo acontece no My Fucking Comedy Club, espaço do apresentador Danilo Gentili, que fará a apresentação do evento.

O encontro com o “filho do madruginha”, conta também com a exibição de itens pessoais, bate-papo com os fãs do seriado Chaves, histórias sobre a vida do Seu Madruga e muito mais.

Na ocasião, Esteban Valdés, vai contar mais detalhes sobre o seu livro, “Dá Licencinha pro Madruguinha”, que será lançado no Brasil em breve.

Os ingressos para o tributo estão à venda pelo Clube do Ingresso.

Serviço – Tributo ao Seu Madruga em São Paulo

Data: 09 de julho de 2022

Abertura da casa: 15h30

Evento: 16h

Local: My Fucking Comedy Club

Endereço: Alameda Santos, 1518 – Cerqueira César – São Paulo/SP

Ingressos

Entrada: R$35,00

Combo (Entrada + Chessburger + 01 Refrigerante): R$60,00

Site de vendas: http://www.clubedoingresso.com/evento/tributoaoseumadruga