Filho de Flordelis, pastor nega envolvimento gay

Filho de Flordelis, pastor nega envolvimento homossexual

após divulgação de fotos suspeitas- Missionário Humberto e foi adotado pela ex-deputada Flordelis. Ele saiu com uns “amigos”, tirou umas fotos com chamego com outro moço e agora, por ser missionário, está dizendo que foi apenas uma festa entre amigos.

Deputados cassaram mandato de Flordelis

AGOSTO 2021 O Plenário da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira (11) cassar o mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói (RJ). Foram 437 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções.

Para cassar o mandato, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados (maioria absoluta) em votação aberta e nominal. Além de perder o cargo, a deputada ficará inelegível por determinação da Lei da Ficha Limpa. O suplente que assume o mandato de Flordelis é Jones Moura (PSD).

