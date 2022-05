Com um crescimento de cerca de 8% na fila de espera durante a pandemia, o processo para oferecer um lar saudável e afetivo para crianças tem se tornado uma relaidade para muitos. Com o avanço das redes sociais, muitos casais tem compartilhado com o público o dia-a-dia das famílias e desmistificado o cotidiano de famílias que se conectam além de laços sanguíneos. “O Mundo de nós 3”, formado pelo casal Rafael César e Luke Vidal é um exemplo desse movimento. Mostrando com leveza que este universo não é tão difícil quanto parece e que adotar é um ato exclusivamente de amor, o casal homoafetivo apresenta sua rotina totalmente mudada com a chegada de Kauan, que carinhosamente chamam de Patrãozinho nas redes sociais e conquistou milhares de seguidores, expondo sua rotina, de maneira saudável e sendo exemplo para futuros casais que estão ainda na fila à espera de seus filhos .

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a fila de espera cresceu cerca de 8% durante a pandemia enquanto no Brasil são cerca de 34 mil

crianças e adolescentes vivendo em abrigos à espera de uma família.