O álbum do maior evento esportivo de 2022 mal foi lançado e já está dando o que falar! As figurinhas raras do jogador brasileiro Neymar estão sendo vendidas no Mercado Livre a até R$ 9 mil e isso se dá ao alto grau de dificuldade para encontrá-la e pelo ineditismo de apresentar uma imagem em movimento.

Porém, a figurinha de Neymar não é o único produto que chama a atenção pelo alto valor. A figurinha rara do português Cristiano Ronaldo está sendo vendida a R$ 9.999 na plataforma, enquanto a do argentino Lionel Messi é encontrada a R$ 9 mil. Também estão à venda figurinhas dos jogadores Jude Bellingham (Inglaterra) e Almoez Ali (Catar) por R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Outro artigo muito valorizado na plataforma é o Pôster autografado de Pelé, a R$ 4.699. E, já que estamos falando de jogadores antigos, o saudosismo marca esse período e os álbuns de Mundiais passados também estão à venda a valores chamativos, como o álbum dos eventos de 2002 a R$ 5 mil e de 1998 a R$ 4.999, além de um kit que contempla os álbuns de 2006 a 2018 a R$ 4.199.

TVs

E por falar em Mundial, este costuma ser um período em que as famílias buscam por novas TVs para assistir aos jogos. De acordo com dados de Mercado Ads, unidade de publicidade digital do Mercado Livre, de abril a junho deste ano 1,2 milhão de usuários navegaram na categoria de TV na plataforma, sendo 82% das buscas com termos genéricos, ou seja, não associados a marcas, como TV, Smart TV, TV Smart e televisão. Os dados também apontam que o ticket médio gasto pelos consumidores na categoria é de R$ 2.056,70.

Além de TVs, os compradores costumam incluir no carrinho acessórios para TV (17%), móveis para casa (10%), cozinha (6%) e pequenos eletrodomésticos (5%). O estudo indica, ainda, que o consumidor que compra TV pelo Mercado Livre costuma adquirir itens de cozinha (40%), calçados (36%), peças de carros e caminhonetes (35%) e pequenos eletrodomésticos (33%).

A maior festa do futebol mundial ainda nem começou e vem prometendo um período importante para o varejo no Brasil. Para saber mais sobre os artigos temáticos à venda, consulte mercadolivre.com.br.