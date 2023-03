FIFA 23 foi o jogo mais vendido na OLX

Dicas para fazer uma compra online com segurança Tire todas as dúvidas pelo chat e canais oficiais das plataformas, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagem, que são ambientes menos controlados;

Preste atenção na etapa de conclusão da compra e não siga caso identifique alguma atitude suspeita;

Não divulgue seus dados pessoais nem seu número de celular;

Desconfie de preços ou ofertas muito abaixo dos preços de mercado;

Verifique na plataforma informações sobre o vendedor, a exemplo do tempo de conta;

A OLX oferece o Compra Segura, serviço pelo qual é possível pagar uma compra pela plataforma, sem precisar efetuar transferências para terceiros. Assim que o pagamento é confirmado pela OLX, o comprador recebe uma mensagem de confirmação diretamente no chat do anúncio;

Sempre peça a nota fiscal do item que está negociando. Desta forma, há certeza da legalidade da procedência do produto e, caso ainda esteja na garantia, é possível ter acesso à assistência técnica oficial;

No caso de uma compra ou entrega presencial, escolha lugares públicos e movimentados, como praças, shoppings ou estações de metrô. E, se possível, sempre vá acompanhado de outro adulto;

A OLX não possui parcerias com aplicativos externos de entrega, como Uber, Rappi, 99, Loggi e afins. Para vendas e compras com a OLX Pay, as entregas funcionam para todo o Brasil via Correios;

A OLX nunca solicita códigos de confirmação ou de segurança. Seja por telefone, e-mail, chat ou aplicativos de mensagens. Se receber algum contato em nome da OLX solicitando qualquer código ou senha, denuncie na plataforma;

