Kinsey Wolanski, famosa em 2019, quando invadiu o campo na final

da Liga dos Campeões entre Liverpool e Tottenham, voltou a surpreender seus fãs.

A loira decidiu expandir seus horizontes e criou uma conta em uma plataforma adulta OnlyFans após a final. Kinsey tem 3,6 milhões de seguidores em sua conta do Instagram, mas isso aparentemente não é suficiente. Apesar de ter grandes ganhos com o Instagram e contratos de publicidade, ela decidiu entrar na indústria adulta e abriu uma conta na plataforma de sucesso no momento.

Sabe-se que as fotos e vídeos desta plataforma só podem ser visualizados com base em uma assinatura paga, mas algumas das imagens sensuais de Kinsey Wolanski já chegaram à Internet.

Vale lembrar que Kinsey Wolanski se tornou uma estrela em todo o mundo depois de ter entrado em campo seminua, na final da Liga dos Campeões de 2019. Ela conseguiu passar pelos seguranças e correr pelo gramado do Wanda Metropolitano. Naquela oportunidade ela admitiu que a invasão foi feita para promover o site adulto de seu namorado.

Milhões de pessoas assistiram aquele momento ao vivo pela TV com grande interesse. Após esse episódio inesperado da final, Kinsey foi multada em 15 mil euros e passou muitas horas sob custódia.4

Felizmente para ela, aquele momento valeu totalmente a pena. Ficou famosa, e sua fortuna aumentou consideravelmente em cerca de 6 milhões de euros, dinheiro que ganhou após o polêmico gesto na Liga dos Campeões.

Daniel Alves e estupro: a legislação do Brasil e da Espanha

Sabrina Boing Boing larga a igreja para focar no Onlyfans



A DJ e modelo Sabrina Almeida, 37 anos, conhecida como Sabrina Boing Boing, anunciou seu retorno como criadora de conteúdo exclusivo, após um período de 3 anos onde tinha se convertido cristã, porém ela decidiu largar a igreja e retornar com tudo com seu lado sexy, ousado e sensual, por isso ela já abriu contas no OnlyFans e Privacy.

Por decisão própria, Sabrina deixou de fazer fotos sensuais há cerca de 3 anos, quando se converteu ao cristianismo. Ela afirma que o novo trabalho não afeta seus princípios religiosos. “Sei que vão me julgar, mas só eu sei o que já passei. Minha fé continua a mesma. Meu lado sexy falou mais alto”, reflete ela, que tem trabalhado como tatuadora nos últimos anos.

Além disso, a DJ e capa de diversas revistas masculinas, era figurinha carimbada nos programas de TV por conta de suas polêmicas, como cirurgias plásticas ousadas. Dentre elas, as próteses de 2 litros de silicone em cada seio e a promessa de descolorir os olhos para deixá-los azuis. Afastada da mídia desde 2019, desde quando desistiu de participar do MISS BUMBUM WORLD no qual representaria Inglaterra e revelou que pagou uma multa altíssima para sair do concurso. Sabrina conta porque revelou deixar a igreja e retomar a sua personagem “Boing Boing”.

“Estava numa fase totalmente espiritual e mergulhei de cabeça, porém o segredo é buscarmos equilíbrio. Os boletos venceram e o personagem “Boing Boing” pagou minhas contas por 13 anos (desde que comecei na TV na emissora MTV ao lado de Marcos Mion). Por isso voltei a usar da sensualidade, seria hipocrisia não entrar para a moda das plataformas, pois já posei nua várias vezes e além disso sempre gostei de me exibir nas redes sociais”, afirma a gaúcha.

Sobre largar a igreja, Sabrina conta que já rolou vários preconceitos. “Foi uma reviravolta na minha vida. As pessoas me chamavam de pecadora, fui proibida de voltar à igreja. Rolou preconceito sim”, conta.

Ainda sobre a decisão de largar a igreja e voltar a vender nudes na web, a gaúcha revela que sempre se sentiu mais à vontade em fazer fotos sensuais com pouca ou nenhuma roupa. “Não me sinto mal por isso, a vida é feita de momentos, estamos sempre mudando e querendo estar felizes, se isso está me fazendo bem acho que as pessoas devem respeitar e não julgar. Tem muita mulher que anda totalmente coberta e trai o marido e muito pastor que faz suas festinhas proibidas. Ninguém é santo!”, finaliza.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento