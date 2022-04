FGTS: 1º dia de saque instabilidade e fila no app

Começando a ser liberado nesta quarta-feira (20), o valor de até R$ 1 mil do FGTS já tem causado dor de cabeça aos trabalhadores. Os interessados em consultar o saldo através do aplicativo do FGTS estão relatando dificuldades para acessar o sistema da Caixa.

Além da fila virtual, bugs e erros de informações foram alvos de críticas por quem tentou acessar o recurso governamental para sacar o valor de R$ 1.000. Algumas pessoas relataram não conseguir sair da página inicial, já outras relataram encontrar informações incorretas ao acessar a conta.