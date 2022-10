Um rapaz foi detido por tráfico de drogas no dia de seu aniversário em Santa Bárbara d’Oeste. A ação da equipe Apoio Tático 4 GMs José, Villalon, Andrade e Edmilson aconteceu no jardim Santa Fé na noite desta quarta-feira.

TRAFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento na rua Thiago Azevedo dos Santos, a equipe tática visualizou S.P.M que nesta data completa 25 anos de idade saindo de uma cocheira localizada em uma área verde ao fim da rua, foi então submetido a busca pessoal e localizado em sua cintura uma sacola plástica o qual continha em seu interior:

-70 porções de maconha

-16 micro tubos com cocaina

– 65 pedras de crack.

Em entrevista de imediato informou ter acabado de receber tal sacola para assumir as vendas até as 09 horas da manhã.

Conduzido ao plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade presente que ratificou a prisão de S. Conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da justiça.