Para divulgar e valorizar a rica cultura do nordeste brasileiro, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lança o Festival Tradições – Cultura Nordestina. O evento será nos dias 25 e 26 de junho, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, Zona Leste da cidade, repleto de apresentações musicais e artísticas de ritmos nordestinos, decoração característica e com comidas típicas da culinária nordestina.

A Praça de Alimentação contará com os pratos das entidades assistenciais do Município: Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação Vinde a Luz, Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Serviço Social em Promoção da Cidadania – Imaculada Conceição e Amai (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos de Santa Bárbara d’Oeste).

O evento integra um calendário diversificado para celebrar as diferentes manifestações culturais existentes em Santa Bárbara d’Oeste. “Toda a equipe da Cultura tem se destacado, realizando em nossa cidade os maiores eventos que temos aqui na região. Santa Bárbara tem se tornado referência nas questões culturais e turísticas pelo desempenho de todos e não é a toa que mais uma vez vamos receber a Virada SP”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan. “O Tradições trará o melhor da cultura nordestina e para quem aprecia a culinária do nordeste vai gostar muito deste festival, ressaltando seu caráter beneficente em prol das entidades assistenciais da nossa cidade. Será um evento completo para todos”, complementou. “O festival chegou para incorporar as comemorações já tradicionais da cidade e oportunizar a participação de entidades assistenciais locais com o objetivo de promover a economia solidária”, finalizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Serviço:

Festival Tradições – Cultura Nordestina



Dias 25 e 26 de junho

Praça da Migração – Avenida da Indústria, s/nº – Jardim Pérola | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita