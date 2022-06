Santa Bárbara d’Oeste será palco neste fim de semana do Festival Tradições – Cultura Nordestina. O novo evento promovido pela Prefeitura acontecerá no sábado (25) e domingo (26), na Praça da Migração, Zona Leste do Município. Sete atrações se apresentarão com músicas e intervenções nordestinas, em meio a decoração característica e comidas típicas de tal culinária.

O ponto alto da festa será o show de encerramento com Trio Virgulino, no domingo (26), às 17 horas. No sábado (25) se apresentam Alexandra Souza e Banda (15h30), Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra (16h30), Maracatu Estação Quilombo (17h30), Bianchi do Acordeon e Amigos (19 horas) e Otávio Carloto e Banda (21 horas). Já no domingo (26) sobem ao palco Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra (12h30), Banda Forrojah (15 horas) e Trio Virgulino (17 horas).

A Feira de Artesanato estará presente no evento. Artesãos do Município e região comercializarão trabalhos feitos em diversas técnicas, como costura criativa, entrelaçamento em pedrarias, laços de cabelo e máscaras, crochê e bordado, amigurumi, caricaturas/retrato, bijuterias étnicas, chaveiros em resina, imagens sacras em pérolas, aromatizadores e potes, canecas e colheres em biscuit, entre outros.

A Praça de Alimentação será explorada por entidades assistenciais do Município com o seguinte cardápio:

– AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida)

Caldo de feijão, Caldo de mandioca com mandioquinha, Calabresa acebolada, Calabresa acebolada com pimenta, Mandioca frita, Baião de dois, Pamonha, Pamonha com queijo, Curau e Combo (1 porção de caldo a escolher, 1 porção de baião de dois e 1 porção de mandioca frita)

– AMAI (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste)

Tapioca doce (Leite condensado com coco, doce de leite e coco, prestígio e morango com chocolate) e Tapioca salgada (carne seca com catupiry e tomate e frango com catupiry e tomate)

– Serviço de Assistência Social – Meimei

Acarajé, Arrumadinho de carne seca e Batida chamego de coco e de gengibre

– Associação Vinde à Luz

Moqueca de peixe, Lanche de pernil, Lanche buraco quente, Cachorro quente e Pipoca salgada

– ABE – Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste

Porção de bolinho de abóbora cabotiá com carne seca (12 unidades), Porção de bolinho de mandioca com queijo (12 unidades), Porção de dadinho de tapioca (250gr), Porção de coxinha de costela (6 unidades), Quebra-queixo, Maçã do amor, Morango no chocolate, Cocada branca, Bala Baiana, Paçoca de amendoim, Cocada queimada e Bolo de rolo (goiabada ou doce de leite) com sorvete de coco branco

– Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição

Pastel de carne seca, Pastel caipira (frango desfiado, bacon, requeijão, milho, tomate e cebola), Escondidinho de carne seca, Cuscuz mole (300ml) e Quentão nordestino com caldo de cana

Serviço:

Festival Tradições – Cultura Nordestina

Dias 25 e 26 de junho

Praça da Migração – Avenida da Indústria, s/nº – Jardim Pérola | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita