Festival Pop Arte Santa Bárbara com entrada gratuita este mês

Vem aí o festival Pop Arte com programação grátis no mês de março



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará uma edição gratuita do Festival Pop Arte (Festival de Popularização da Arte de Santa Bárbara) nos dias 12, 17, 18, 19 e 20 de março no Teatro Municipal “Manoel Lyra” e Espaço Arte-Móvel. Serão apresentados cinco espetáculos e realizadas duas oficinas.

O objetivo do Pop Arte é democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação artística diversificada, bem como o de fomentar a formação de plateia para o Teatro Municipal “Manoel Lyra”, tornando-o ainda mais popular e incentivar que os artistas locais e de cidades adjacentes utilizem esse espaço para apresentarem seus trabalhos.

O Teatro Municipal “Manoel Lyra” está situado à Rua João XXIII, 61, no Centro. Para se inscrever nas oficinas, o Teatro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A retirada de ingressos pode ser feita uma hora antes dos espetáculos.

Já para oficina Teatro de Sombras, as inscrições devem ser feitas pelo e-mail: i[email protected] e acontecerá no Espaço Arte-Móvel, localizado na Rua João Pessoa, 601, no Planalto do Sol.

Confira a programação completa do Festival Pop Arte 2023:

– Oficina: Processos criativos e experimentações em Dança | Cia Improvisar-te

Dia: 12 de Março (domingo), das 14 às 17 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Inscrições diretamente no Teatro

Classificação: 12 anos

– Apresentação: “Os Espelhos da Cabeça” (Dança)

Dia: 12 de março (domingo), às 19 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Ingressos: Gratuito

Classificação: 12 anos

– Apresentação de Teatro para Crianças: “O Amigo Fiel” (Grupo Sobrevento)

Dia: 17 de março (sexta-feira), às 14 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

– Apresentação: Banda Marcial FAMAM – Projeto Santa Bárbara para Música

Dia: 18 de março (sábado), às 19 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

– Oficina: Teatro de Sombras | Grupo Sobrevento

Dia: 19 de março (domingo), das 9 às 12 horas

Local: Espaço Arte-Móvel – Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol

Inscrições pelo e-mail: i[email protected]

Classificação: Livre

– Apresentação de Teatro para Crianças: “O Amigo Fiel” (Grupo Sobrevento)

Dia: 19 de março (domingo), às 15 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

– Aniversário de 30 anos do Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste “Vozes Bárbaras”

Dia: 20 de março (segunda-feira), às 19 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

A Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira” receberá no dia 11 de março, às 10h30, o lançamento do livro infantil

“A amiga Bruxa” da jornalista barbarense Gabriela Metzker.

No evento, voltado ao público em geral, a autora vai conversar com os leitores, autografar exemplares e fazer a contação da história. A entrada é gratuita. Quem quiser pode adquirir o livro no local pelo preço promocional de R$ 29,90.

Gabriela Felippe Rodrigues Metzker, 42, nasceu e cresceu em Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente moradora da capital paulista, mantém forte conexão com a cidade, pois sua mãe vive no Município. “A amiga Bruxa” é inspirado no relacionamento da jornalista, que trabalhou durante 12 anos no portal UOL, com a filha mais velha, Livia, hoje com sete anos. Gabriela também é mãe de Benicio, de quase dois aninhos.

