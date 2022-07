O Festival Literário de Santa Bárbara – FLISB começará nesta sexta-feira (29), às 19 horas, no Centro de Atendimento ao Turista, com a Parada Poética com Renan Inquérito e o poeta Sérgio Vaz. Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o evento seguirá no sábado (30) e domingo (31), com Parada Poética, feira de livros, contação de histórias, bate-papo com autores, oficina, espetáculos, apresentação musical, intervenções e lançamentos no CAT, Praça Central e Biblioteca Central.

Os 28 escritores inscritos, sendo Amanda Peres, Daniel Pequeno, Edivanice Bueno, Eduardo Pin, Gilmar Marinho, João Hansser, José Bonfim, Noemia de Aquino, Silvia Ferreira, Waldineia Baseio, Thyago Simões Bacchin, Denis Guilherme Ferreira Espanhol, Lindolpho Capellari Júnior e Dra Nair Sizuka Nobuyasu Guimarães, além dos participantes do projeto “Segunda da Poesia” Giovana Balam e Leonardo Sabino (idealizadores), Cristiane Campari, Estevam Beltrame, Felipe Veiga Filho, Gabriel Brassoroto, Thamiris Elias, Gabriel Montesano, Gabriel Yukio Goto, Jaqueline Dias, Jonas M. Custódio, Lélis Espartel, Nayara de Sousa e Nicolly Taroco, vão expor e comercializar seus trabalhos neste sábado (30) e domingo (31), das 9 às 18 horas, no Centro de Atendimento ao Turista.

“Buscamos estimular a leitura e mostrar o vasto universo da literatura por meio do FLISB. Será um evento para oferecer espaço e voz aos artistas da cidade e região. Atendendo as diretrizes do governo do prefeito Rafael Piovezan, queremos fortalecer a vertente no município por acreditarmos no poder transformador da educação na vida das pessoas”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O objetivo do Festival é estimular a leitura, oferecer espaço e voz aos artistas da cidade e região, fortalecer a vertente literária no município como ferramenta transformadora na educação, credenciar autores, distribuidoras, editoras, escritores, livrarias, livreiros, poetas e sebos visando a exposição e comercialização de produtos voltados ao mercado literário.

Confira a programação completa do FLISB 2022:

– Sexta-feira (29/7), às 19 horas

Centro de Atendimento ao Turista | Rua João Lino, 362 – Centro

Abertura | Parada Poética com Renan Inquérito e poeta Sérgio Vaz

– Sábado (30/7)

Biblioteca Central

9 às 11 horas – Contação de histórias e lançamento do livro “Era uma vez… algo tão doce, feito histórias, que eu guardava na memória”, com Editora Adonis

14h – Bate papo com autora Noemia Aquino e apresentação do livro “Trabalhe, reze e creia” (Mediadora: Elisangela dos Santos Paes)

16h – Bate papo com autor Roger de Andrade da editora Reformatório e apresentação do livro “Memórias sentimentais de Gauche na vida” (Mediadora: Fátima Franco)

Centro de Memórias

9h- Bate papo com o autor Gilmarinho (Mediadora: Andréia Teodoro Pinto)

11h- Intervenção “Cordéis para dar e contar”, com Grupo de Teatro Mirabolantes

14h – Intervenção poética “Resistir para existir”, com Julia Motta (Mediador: James Ribeiro)

16h – Contação de histórias “Montando Histórias”, com Jotapê Antunes

19h – Apresentação “Música e Poesia”, com Abner Santos

Intervenção “Sentimentos para Compartilhar” ( Abner Santos)

– Domingo (31/7)

Biblioteca Central

9h – Bate papo com o autor Amauri de Oliveira (Mediadora: Quedma Carvalho )

11h – Contação de histórias “Ao pé da letra”, com Cia XekMat

14h – Contação de histórias, com Confraria do Conto

16h – Diversidade e Inclusão na Literatura Jovem Adulta, com Lino (Mediador: Almir Pugina)

Centro de Memórias

9h – Oficina “Plantando a semente da escrita – publicando meu primeiro livro”, com autor João Marcelo Hansser (Mediadora: Neuma Oliveira)

11h – Espetáculo “Histórias de Montar”, com Casa Dois João

14h – Intervenção “Pequenos Contos, Grandes Histórias”, com Grupo de Teatro Mirabolantes

16h – Contação de histórias e lançamento de livro “Era uma vez… algo tão doce, feito histórias, que eu guardava na memória”, com Editora Adonis