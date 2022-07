O Festival Literário de Santa Bárbara – FLISB divulgou sua programação completa. O evento será nos nos dias 29, 30 e 31 de julho no Centro de Atendimento ao Turista (Museu da Imigração, Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” e Casa do Artesão), Praça Central e Biblioteca Central. Reunindo 145 obras literárias, o FLISB terá Parada Poética, contação de histórias, oficina, espetáculos, apresentação musical, intervenções e lançamentos.

“Buscamos estimular a leitura e mostrar o vasto universo da literatura por meio do FLISB. Será um evento para oferecer espaço e voz aos artistas da cidade e região. Atendendo as diretrizes do governo do prefeito Rafael Piovezan, queremos fortalecer a vertente no município por acreditarmos no poder transformador da educação na vida das pessoas”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Confira a programação completa da FLISB 2022:

– Sexta-feira (29/7), às 19 horas

Centro de Atendimento ao Turista | Rua João Lino, 362 – Centro

Abertura | Parada Poética com Renan Inquérito e poeta Sérgio Vaz

– Sábado (30/7)

Biblioteca Central

9 às 11 horas – Contação de histórias e lançamento do livro “Era uma vez… algo tão doce, feito histórias, que eu guardava na memória”, com Editora Adonis

14h – Bate papo com autora Noemia Aquino e apresentação do livro “Trabalhe, reze e creia”

16h – Bate papo com autor Roger de Andrade da editora Reformatório e apresentação do livro “Memórias sentimentais de Gauche na vida”

Centro de Memórias

9h- Bate papo com o autor Gilmarinho

11h- Intervenção “Cordéis para dar e contar”, com Grupo de Teatro Mirabolantes

14h – Intervenção poética “Resistir para existir”, com Julia Motta

16h – Contação de histórias “Montando Histórias”, com Jotapê Antunes

19h – Apresentação “Música e Poesia”, com Abner Santos

Intervenção “Sentimentos para Compartilhar” ( Abner Santos)

– Domingo (31/7)

Biblioteca Central

9h – Bate papo com o autor Amauri de Oliveira

11h – Contação de histórias “Ao pé da letra”, com Cia XekMat

14h – Contação de histórias, com Confraria do Conto



Centro de Memórias

9h – Oficina com autor João Marcelo Hansser

11h – Espetáculo “Histórias de Montar”, com Casa Dois João

14h – Intervenção “Pequenos Contos, Grandes Histórias”, com Grupo de Teatro Mirabolantes

16h – Contação de histórias e lançamento de livro “Era uma vez… algo tão doce, feito histórias, que eu guardava na memória”, com Editora Adonis