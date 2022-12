Santa Bárbara d’Oeste trará o melhor da gastronomia, economia criativa, tradição local e cultura no Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Verão 2022 a partir deste domingo (18). Realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Comtur (Conselho Municipal de Turismo), o Festival será no domingo (18), das 12 às 21 horas, segunda (19) e terça-feira (20), ambos das 18 às 22 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

Os estabelecimentos gastronômicos criativos desta edição são: Bohemio, Braza e Espetaria, Casa da Nonna Massas Artesanais, Cheirinho de Bolo, Delícias da Fabi, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, Komboza House Espeto Bar, O Mercadão Pastéis e Porções, Panificadora Buskpão, Restaurante Rancho da Linguiça, Rotisserie Bom Paladar, Sancta Cervejaria, Santo Sport e Simple Bar e Restaurante – conforme lista abaixo ou no site culturasbo.com

Estimulando ações de Economia Criativa, os 15 participantes trarão pratos temáticos com o ingrediente “cana-de-açúcar” e/ou seus derivados, visando fortalecer o Município no cenário gastronômico regional e fomentar políticas públicas que tenham em seu alicerce um desenvolvimento sustentável nos segmentos econômicos, culturais e turísticos.

Além dos temáticos, serão comercializados 15 pratos livres, 6 vegetarianos e 3 veganos durante os três dias de Festival, contendo também opções para pessoas com alimentação restrita (sem leite de vaca, ovos e glúten).

Atrações

No domingo (18) o Festival abrirá sua programação com a transmissão da final da Copa do Mundo a partir das 12 horas.

Roteiro Gastronômico

Segue até este sábado (17) o Roteiro Gastronômico do Festival – realizado nos estabelecimentos/empreendedores participantes, dias antes do evento, com a finalidade de fomentar a gastronomia local. Os endereços e horários de funcionamento podem ser encontrados nas mídias sociais dos próprios participantes.

Cardápio

– Delícias da Fabi

Batata Recheada Pizza Bacon

Batata Recheada de Brócolis Cremoso (vegetariano)

Pão de Mel (temático)

– Eu Amo Pastel Joel & Léia

Pastel da Roça

Porção Caipira (vegetariano)

Pastel de Rapadura com Queijo (temático)

– Restaurante Rancho da Linguiça

Lanche de Linguiça

Lanche de Linguiça Gourmet (temático)

– Komboza House Espeto Bar

Espeto Kafta Mineira

Espeto de Tapioca com Melado de Cana (temático)

– Santo Sport

X-Churrasco

Batata Frita Família

Calabresa Flambada na Cachaça (temático)

– Simple Bar e Restaurante

Chicken Balde

Taco Vegetariano (vegetariano)

Doce de Abóbora da Fazenda (temático)

– Panificadora Buskpão

Pavetone

Maçã do Amor

Gelato Barbarense (temático)

– O Mercadão Pastéis e Porções

Coxinha de Frango com Catupiry

Bolinho de Abóbora com Cream Cheese e Alho Poró (temático)

– Cheirinho de Bolo

Bolo Talento

Burguer da Gabi (vegetariano)

Bolo Melado de Cana (temático)

– Bohemio

Mandioca com Linguiça

Queijo Coalho com Melado de Cana (temático)

– Hot Dog Oh Yes

Dog Melt

Hot Dog Vegano (vegano)

Lanche de Pernil Especial (temático)

– Sancta Cervejaria

Tiras de Carne Bovina ao molho de queijos

Falafel com molho vegano à base de castanhas (vegano)

Anéis de Cebola com fios de melado de cana (temático)

– Braza Bar e Espetos

Croquete Vó Arlete

Tulipa Agridoce com melado de cana (temático)

– Casa da Nonna Massas Artesanais

Lasanha à Bolonhesa

Panqueca de Palmito com molho ao Sugo (vegetariano)

Bolinho de Carne com Molho de Melado (temático)

– Rotisserie Bom Paladar

Lanche Vegetariano de Abobrinha & Berinjela

Lanche de Costela desfiada no Pão Ciabatta (temático)

•Atrações

Domingo (18)

15h – Alexandra Souza e Banda (Sertanejo, Forró e Samba)

18h – Banda Forrójah (Forró)

Segunda-feira (19)

19h – The Beer Brothers (Rock)

21h – Área Rock (Rock)

Terça-feira (20)

19h – Banda SP-304 (Rock)

21h – Banda GTC (Rock)

Serviço

• Roteiro Gastronômico

Até este sábado (17)

Diretamente nos estabelecimentos participantes

• Festival Gastronômico de Santa Bárbara – Verão 2022

Dia 18 de dezembro (domingo), das 12 às 21 horas

Dias 19 e 20 de dezembro (segunda e terça-feira), das 18 às 22 horas

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita