A cana-de-açúcar e seus derivados como identidade de Santa Bárbara d’Oeste. Estimulando ações de Economia Criativa, o Festival Gastronômico de Santa Bárbara trará para a edição Verão 2022 a Categoria Temática. A estratégia visa fortalecer o Município no cenário gastronômico regional e fomentar políticas públicas que tenham em seu alicerce um desenvolvimento sustentável nos segmentos econômicos, culturais e turísticos.

Bares, restaurantes, lanchonetes e similares inscritos deverão inscrever um prato, produto ou porção preparado com o ingrediente “cana-de-açúcar” e/ou seus derivados. Nesta categoria poderá ser utilizada a cachaça, o melaço, o caldo de cana, podendo ser salgado ou doce, não sendo considerado apenas o uso de açúcar.

Os estabelecimentos gastronômicos interessados em participar do Festival poderão se inscrever até o dia 31 deste mês no site www.culturasbo.com Fica estabelecido que participarão do Festival – edição Verão 2022 o limite máximo de 16 estabelecimentos gastronômicos, de acordo com a estrutura física do local.

Como de costume, as inscrições serão submetidas à Comissão de Análise Técnica (CAT), composta por membros do Conselho, que analisará as propostas e pontuará, por meio de critérios objetivos.

Evento

O Festival acontecerá nos dias 18 (domingo), 19 (segunda-feira) e 20 (terça-feira) de dezembro, sendo, no dia 18, das 12 às 21 horas e nos dias 19 e 20, das 18 às 22 horas, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

Roteiro

O evento iniciará com o Roteiro Gastronômico, ação realizada nos estabelecimentos gastronômicos participantes dias antes do evento, com a finalidade de fomentar a gastronomia local, de 1º (quinta-feira) a 17 (sábado) de dezembro de 2022.

Workshop – Programa Cria SP

Visando o estímulo na criação dos pratos do Festival, haverá o segundo workshop sob a mentoria do Programa Cria SP, dividido em duas turmas, às 8h30 e às 14 horas, na Cervejaria 3 Américas, no Villa Multimall. Na data, será lançado o CRIAGASTRONOMICA, das 12 às 13 horas.

O CRIAGASTRONOMICA é uma metodologia prática que promoverá a criatividade por meio de um desafio, onde os criativos serão instigados a desenvolver um produto inédito artesanal ou gastronômico a partir da utilização de alguns ícones que se destacaram na pesquisa de campo que levantou dados sobre a cultura e a identidade gastronômica que percorre a história de Santa Bárbara d’Oeste, com apresentação no intervalo das duas turmas do workshop, sendo opcional.

Podem participar empreendedores, artesãos, gestores e demais criativos das áreas de cultura e da gastronomia. Basta confirmar a presença pelo telefone (19) 3455.7000, também funciona como WhatsApp, até esta sexta-feira (14). Os interessados em participar do evento serão informados sobre os detalhes da participação após a confirmação de presença no workshop.