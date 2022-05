Estabelecimentos e empreendedores do segmento gastronômico têm até segunda-feira (16) para inscrição no Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Inverno 2022. Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Conselho Municipal de Turismo, o evento será nos dias 10 (domingo), 11 (segunda) e 12 (terça-feira) de julho de 2022, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

As inscrições podem ser feitas no site www.culturasbo.com. Podem se inscrever restaurantes, bares, lanchonetes e similares, com comprovação de endereço comercial (porta aberta), localizados e cadastrados em Santa Bárbara, constituídos como Pessoa Jurídica e que atendam às exigências do Regulamento.

Cada empreendimento participará com até dois pratos, porções ou produtos, sendo uma opção livre e uma opção exclusiva que atenda o público vegetariano e/ou vegano. Sendo assim, deverão ser inscritos quatro pratos, porções ou produtos, sendo dois na opção livre e dois na opção exclusiva, elencando-os de acordo com a prioridade de interesse na comercialização.

Nesta edição, o evento promoverá o Roteiro Gastronômico, de 15 de junho a 9 de julho, ação que será realizada nos estabelecimentos/empreendedores participantes, dias antes do evento, com a finalidade de fomentar a gastronomia local.

Chamamento Público para rede gastronômica

Segue o Credenciamento de estabelecimentos/empreendedores que atuem no setor gastronômico, visando à participação nos eventos e ações municipais, atendendo o Plano Diretor de Turismo, regulamentado por meio da Lei Municipal n° 3.958, de 19 de julho de 2017. As inscrições serão realizadas no site www.culturasbo.com/redegastronomica de 9 de maio a 31 de outubro de 2022. O credenciamento vigorará por 12 meses, de maio de 2022 a abril de 2023.