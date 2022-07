O Festival Gastronômico – Edição Inverno 2022 acontece a partir deste domingo (10) em Santa Bárbara d’Oeste. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Comtur (Conselho Municipal de Turismo), com patrocínio da Heineken, o Festival acontecerá no domingo (10), segunda (11) e terça-feira (12), na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, reunindo o melhor da gastronomia barbarense e atrações culturais.

A Prefeitura executa nesta sexta-feira (8) os últimos acabamentos da estrutura do evento. Com entrada gratuita, Festival Gastronômico conta com 15 estabelecimentos. O cardápio do evento reúne 15 opções livres e seis opções exclusivas (cinco vegetarianas e uma vegana), contendo pratos para pessoas com alimentação restrita (sem leite de vaca, ovos e glúten).

Haverá grande variedade dos pratos-chefe, como wings e lanche vegetariano (Bohemio), chicken fingers (Braza), talharim artesanal com almôndegas (Casa da Nonna Massas Artesanais), Pulled Pork Coleslaw (Cervejaria 3 Américas), bisquet com bacon e tradicional (Cheirinho de Bolo), batata recheada frango cremoso com bacon (Delícias da Fabi), burguer de costela e pastelito Sauce de queijo e catupiry (Eu Amo Pastel Joel & Léia), espetinho de carne (Komboza House Espeto Bar), gnocchi ao pomodoro (Lune Bar e Restaurante), lanche Seu Bento e pudim na lata (Panificadora Buskpão), lanche de linguiça com vinagrete e queijo (Restaurante Rancho da Linguiça), bolinho de malte carne bacon e bolinho de malte cabotiá (Sancta Cervejaria), contra-filet à parmegiana aperitivo (Santa Bike), panceta de rolo (Simple Bar e Restaurante) e fogazza aberta – calabresa com mussarela e fogazza aberta – brócolis (Tutti Amici Pizzaria).

As atrações musicais serão Soul Blues (domingo, 17 horas), The New Drunks (domingo, 20 horas), Sheila Canova (segunda-feira, 19 horas), Grupo Alto Astral (segunda-feira, 21 horas), CPK Rock Band (terça-feira, 19 horas) e Banda SKA7 (segunda-feira, 21 horas).

“Nos últimos anos construímos um processo de valorizar a economia local. Com o Festival Gastronômico e uma série de ações que incentivam o segmento, colocamos Santa Bárbara d’Oeste no mapa gastronômico da região. Tenho certeza que o cardápio vai agradar todos os gostos e todos aqueles que desejam qualidade”, ressaltou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

Serviço:

• Festival Gastronômico – Edição Inverno 2022

Dia 10 de julho, domingo, das 16 às 21 horas

Shows com Soul Blues (17 horas) e The New Drunks (20 horas)

Dia 11 de julho, segunda, das 18 às 23 horas

Shows com Sheila Canova e Banda (19 horas) e Grupo Alto Astral (21 horas)

Dia 12 de julho, terça-feira, das 18 às 23 horas

Shows com CPK Rock Band (19 horas) e Banda SKA7 (21 horas)

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

• Roteiro Gastronômico

Até 9 de julho, diretamente nos estabelecimentos participantes