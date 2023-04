Festival em Sumaré traz Belo, DJ FB, Hungria, Pixote e Turma do Pagode

O Me Leva Festival, evento idealizado pela GR Shows, desembarca em Sumaré, no interior de São Paulo, no dia 07 de abril. A apresentação será feita no Sumaré Arena Music e os ingressos, que custam de R$ 60 a R$ 300, estão sendo vendidos através do Guichê Web.

Esta é a primeira apresentação do festival em um rodeio e contará com um line up de peso: Belo, DJ FB, Hungria, Pixote e Turma do Pagode. O evento, por sua vez, busca sempre inovar em suas atrações ao colocar um estilo diferente do sertanejo – que predomina em festas de peão.

Os ingressos para curtir esta noite recheada de pagode estão disponíveis através do site Guichê Web e são distribuídos nos seguintes setores: Pista (R$ 60/R$ 120), Área Vip (R$ 150/R$ 300) – estes dois setores possuem ingressos solidários, que ao doar 1kg de alimento não perecível o comprador tem direito a um ingresso pela metade do preço. Há também o setor Vip Open Bar, que custa R$ 300.

A Expo Águas Sumaré terá uma estrutura completa com praça de alimentação, palco Evoke e estacionamento para o público presente no espaço de 79 mil metros quadrados.

O Me Leva Festival tem o intuito de reunir o melhor da música e já passou por várias cidades, entre elas: Vitória (Espírito Santo), Vinhedo (São Paulo), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Fortaleza (Ceará) e Curitiba (Paraná). Sempre bem recebido e com sucesso de público, o evento está se tornando uma referência no mercado musical.

Serviço

Me Leva Festival – Sumaré Arena Music

Endereço: Expo Águas Sumaré (Rua Ângelo Ôngaro, 1700 – Parque Res. Casarão)

Data do evento: 07/04/2023

Abertura dos portões: 19h

Coberto: Sim

Ingressos: a partir de R$ 60 – disponíveis em: www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music

