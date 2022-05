O Festival do Torresmo, que aconteceria neste final de semana, entre os dias 13 e 15, na cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo, foi transferido para o mês de julho. O evento seria realizado na FIDAM (Feira Industrial de Americana). De acordo com a Comedoria na Praça, empresa que organiza a festa, a nova data será confirmada nos próximos dias.

O Festival do Torresmo é uma feira gastronômica itinerante. O cardápio conta com vários tipos de torresmo, joelho de porco, costelinha suína, pernil e outros derivados da carne suína. Também apresenta gastronomia diversificada, como, por exemplo, costela fogo de chão, hambúrguer artesanal, crepe, churros, milk shake e cerveja artesanal.

